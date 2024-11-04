محافظ المنيا يتابع انتظام العملية التعليمية في عدد من المدارس

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بجولة تفقدية، صباح اليوم، لعدد من المدارس، حيث التقى بالطلاب والمعلمين وإدارات المدارس، مؤكدًا أهمية التعليم ودور المدرسة في بناء المجتمع، وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بهدف تنمية الجوانب الفكرية والعلمية و تسعى لتعزيز مهارات الأجيال القادمة وإعدادهم للمستقبل.

واستهل المحافظ جولته بزيارة مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية، حيث تفقد الفصول والأقسام بالمدرسة، والتقى بعدد من الطلاب والمعلمين، مؤكدا أهمية انضباط العملية التعليمية، وتوفير المناخ الجيد للطلاب، كما شاهد المحافظ عددا من الفقرات الفنية، بالإضافة لمتابعة عدد من الفعاليات التي نظمتها مكتبة مصر العامة فرع المنيا بالمدرسة.

وحرص المحافظ، على متابعة الأنشطة داخل المكتبة المتنقلة وأطلع على مكوناتها، موجها بأهمية توفير كتب واصدارات تناسب جميع الأعمار، مؤكدا دعمه الكامل لمكتبة مصر العامة لعودتها إلى مكانتها الرائدة وتفعيل دورها الفني والثقافي والفكري لتنوير عقول الطلاب ليخرج لنا جيل ونشأ لديه ثقافة ووعي وانتماء وطني، مشيدا بالمظهر المُشرف التي ظهرت به المدرسة وحرص على توزيع الهدايا التذكارية على الطلاب.

كما تفقد المحافظ، المدرسة الفنية الفندقية بنات و تضم فني طاهي وفني مضيف وفني مشرف غرف، وقسم المكاتب الامامية، ومنظومة الجدارات، كما تضم المدرسة فندقا يحتوى على 10 غرف فندقية بأسعار مخفضة، ومطعمين، ومطبخين بالإضافة إلى قسم الإشراف الداخلي، مشيدا بمنظومة التعليم الفندقي بالمدرسة.

وشاهد المحافظ، عرض قسم فن الطهي حيث يقدم عمل مخبوزات مميزة يتم توزيعها على الطالبات، كما ناقش الطالبات حول الدراسة والاستفادة منها، وأهمية إتقان العمل، والحرص على نظافة وتعقيم الأطعمة للحفاظ على الصحة العامة .

رافق المحافظ، الدكتور على عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، والمهندس محيي عبد الرحمن مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، والدكتور بهاء حسن مدير إدارة المنيا التعليمية، الدكتورة أمل عليوة مدير فرع مكتبة مصر العامة.