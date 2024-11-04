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أذنت النيابة العمومية بـ"سوسة 2" شرقي تونس يوم الأحد بتوقيف رجل وامرأة بشبهة "‏مسك وإحالة ونقل ‏وحيازة مادة مخدّرة بنية الاتجار" وإدراج ‏آخر بالتفتيش.



وقالت الإدارة العامة للأمن الوطني في بيان يوم الأحد إن الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بسوسة الشمالية تمكنت بعد جملة من التحريات الميدانية ‏من القبض على المشتبه فيها.

وذكرت أن السيدة عمدت بمساعدة مرافقها إلى نقل حقيبة تحتوي كمية من المخدرات ملك صديقها وهو محل 5 أذون بالتفتيش.

وأشارت الإدارة إلى أن المشتبه بها قامت بإخفاء المخدرات بمحلها التجاري.

وأكدت أن قوات الأمن حجزت الحقيبة التي عثرت بداخلها على 11 صفيحة من مخدر "القنب الهندي".