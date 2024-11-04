أردوغان: أرسلنا ما يزيد عن 85 ألف طن مساعدات إنسانية إلى غزة بدعم من مصر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن «بلاده أرسلت إلى غزة حتى الآن أكثر من 85 ألف طن من المساعدات الإنسانية، بدعم من السلطات المصرية».

ونوه في كلمة خلال الاجتماع الوزاري للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، اليوم الاثنين، أن «ما يحدث في غزة يعد من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في القرن الأخير».

وأشار إلى أن «النظام الصهيوني وداعميه ارتكبوا كل أنواع المجازر والظلم منذ 13 شهرا إلا أنهم لم يستطيعوا إركاع إخوتنا الفلسطينيين».

وذكر أن «أفضل ردّ على العدوان الصهيوني على غزة ولبنان هو اعتراف المزيد من دول العالم بدولة فلسطين»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «الأناضول».

وأضاف: «من الأهمية بمكان دعم الكفاح العادل لشعبي فلسطين ولبنان من قبل العالم الإسلامي وترك الخلافات جانبا».

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,341 فلسطينيا، وإصابة 102,105 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.