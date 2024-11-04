النائب طارق شكري: مصر لها تجربة فريدة في تنمية القطاع العقاري والحضري

قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنَّ مصر لها تجربة فريدة في تنمية القطاع العقاري والحضري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الاثنين، أن مساحة المعمور كانت تقارب 7% من مساحة مصر الكلية، في حين ارتفعت المساحة إلى نحو 14% خلال عشر سنوات.

وأشار إلى قضاء الدولة، على العشوائيات بشكل قطعي، حيث لم تعد هناك أي مناطق عشوائية، في حين توجد بعض المناطق غير المخططة والتي يجري تطويرها.

ولفت إلى مبادرة حياة كريمة التي وصفها بأنها الأكبر على مستوى العالم، وتخدم أكثر من 60 مليون مواطن، موضحًا أن هذا المشروع هو أكبر تفعيل لحقوق الإنسان وذلك في السكن المناسب والسليم والصحي.

ونوه بأنَّ الدولة عملت على تطوير المنظومة العمرانية، معبرًا عن فخره عن رغبة العديد من الدول والمؤسسات والجهات للتعلم من الخبرات المصرية المتميزة.