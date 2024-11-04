رئيسة مولدوفا الموالية للغرب تفوز بولاية ثانية في جولة إعادة

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فازت رئيسة مولدوفا الموالية للغرب مايا ساندو بفترة ولاية ثانية، في جولة إعادة محورية لانتخابات رئاسية طغت عليها مزاعم التدخل الروسي.