 رئيسة مولدوفا الموالية للغرب تفوز بولاية ثانية في جولة إعادة - بوابة الشروق
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رئيسة مولدوفا الموالية للغرب تفوز بولاية ثانية في جولة إعادة

د ب أ
نشر في: الإثنين 4 نوفمبر 2024 - 1:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 نوفمبر 2024 - 1:13 ص

فازت رئيسة مولدوفا الموالية للغرب مايا ساندو بفترة ولاية ثانية، في جولة إعادة محورية لانتخابات رئاسية طغت عليها مزاعم التدخل الروسي.

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