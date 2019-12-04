مسؤول إيراني: لا نسعى للانسحاب من الاتفاق النووي

قال مساعد وزير الخارجية، مبعوث الرئيس الإيراني الخاص إلى اليابان سيد عباس عراقجي، الثلاثاء: "نحن لا نسعى وراء الانسحاب من الاتفاق النووي وانما قررنا بعد مرور عام على صبرنا والتاكد من عدم تنفيذ التعهدات من جانب الدول الاوروبية، خفض التزاماتنا".

وأضاف: "في حال أن تم الغاء الحظر (المفروض علينا) وحصلت إيران على مزايا هذا الاتفاق سنعود إلى التعهدات المدرجة فيه".

وفي لقائه بطوكيو مع وزير خارجية اليابان، "توشي ميتسوموتجي"، متابعًا: إن منطقة الشرق الاوسط تمرّ بظروف حساسة، وبما يستدعي التعاون من أجل تخفيض التوترات فيها أكثر من أي وقت مضى".

من جانبه، قال وزير الخارجية الياباني: "نحن قلقون جراء الظروف الراهنة في الشرق الاوسط، وينبغي علينا بذل الجهود الدبلوماسية بهدف خفض التوترات هناك".

وفي السياق ذاته دعا "ميتسوموتجي" خلال اللقاء مع عراقجي، الأطراف كافة إلى ضبط النفس للحد من اتساع دائرة التوترات الإقليمية.