الحلبوسي يخاطب الرئيس برهم صالح بتكليف رئيس وزراء خلال 15 يوما

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نشرت وكالة السومرية نيوز ليل الثلاثاء/الأربعاء وثيقة صادرة عن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي تتضمن مخاطبة الرئيس برهم صالح بتكليف مرشح لرئاسة الوزراء خلال 15 يوما.

وجاء في الوثيقة أنه "حصلت الموافقة على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي المقدمة.. استنادا إلى المادة (76) من الدستور، تفضلكم بتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوما".

من جهة أخرى، أكدت كتلة سائرون أن اليوم الأربعاء سيكون أخر موعد لتقديم الكتل السياسية مقترحاتها بشأن قانون الانتخابات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن النائب عن كتلة سائرون محمود الكعبي أن "كتلة سائرون حضرت اجتماع الكتل السياسية في مقر اللجنة القانونية، وحضرته رئاسة مجلس النواب وممثلة الأمم المتحدة".

وأضاف أن "الاجتماع ناقش أهم الأمور الخلافية في قانون الانتخابات ومنها عمر المرشح وعدد أعضاء مجلس النواب وانتخابات الخارج والدوائر المتعددة والنظام الانتخابي".

وتابع الكعبي أن اليوم الأربعاء "سيكون آخر موعد لتقديم الكتل السياسية مقترحتها لمناقش تها والبت بها خلال الأسبوع القادم".