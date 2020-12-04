كوكا يغيب عن أولمبياكوس حتى بداية العام بسبب معاناته من مضاعفات فيروس كورونا

أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني، غياب مهاجمه أحمد حسن كوكا، عن تدريبات الفريق حتى بداية العام المقبل وذلك لتأثره بمضاعفات من إصابته بفيروس كورونا.

وقال النادي اليوناني في بيان رسمي نشره اليوم الجمعة، أن ثنائي الفريق أحمد حسن كوكا وبرونو فيليبي سيغيبا عن تدريبات الفريق، بسبب تعرضهما لبعض المضاعفات من الإصابة الأخيرة بفيروس كورونا.

وأشار النادي إلى أن وضع الثنائي جيد جدا، وأنه يتم مراقبتهم من قبل الطاقم الطبي في أولمبياكوس ويخضعون لفحوصات خاصة.

ومن المتوقع عودته الثنائي إلى المشاركة مع الفريق في بداية العام. يذكر أن كوكا كان قد أصيب قبل نحو أسبوعين بكورونا وذلك خلال فترة التوقف الدولي.