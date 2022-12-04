 بيليه يطمئن جماهيره: أنا قوي وسأستمر في مشاهدة البرازيل بكأس العالم - بوابة الشروق
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بيليه يطمئن جماهيره: أنا قوي وسأستمر في مشاهدة البرازيل بكأس العالم

محمد عاطف
نشر في: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 1:26 ص | آخر تحديث: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 1:26 ص

طمأن الأسطورية البرازيلية عبيدي بيليه، الجمهور على حالته الصحية من خلال رسالة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وكان بيليه قد دخل إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بسب تورم عام وقصور في القلب حسبما أفادت تقارير برازيلية.

وقال بيليه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام اليوم الأحد: «أصدقائي، أريد أن أحافظ على هدوء وإيجابية الجميع، أنا قوي ولدي الكثير من الأمل وأتابع علاجي كالمعتاد».

وأضاف النجم البرازيلي: «أود أن أشكر الفريق الطبي بأكمله على كل الرعاية التي تلقيتها في الساعات الأخيرة، لدي الكثير من الإيمان بالله وكل رسالة دعم تصلني منكم في جميع أنحاء العالم تجعلني ممتلئًا بالطاقة».

وأتم بيليه: «وسأستمر في مشاهدة البرازيل في كأس العالم أيضًا، شكرًا لكم جميعًا على كل شيء».

 

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