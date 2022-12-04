هرتسوج يتوجه إلى البحرين في أول زيارة يقوم بها رئيس إسرائيلي إلى هناك

توجه الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، إلى البحرين اليوم الأحد، في أول زيارة يقوم بها رئيس إسرائيلي للبحرين.



وأفاد مكتب هرتسوج بأن الرئيس يقوم بهذه الزيارة بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جانب وفد من ممثلي الصناعة والأعمال.



وقال هرتسوج قبل مغادرته، إن الزيارة تعد "خطوة تاريخية أخرى في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية".



وسيحل الرئيس الاسرائيلي يوم غد الاثنين، ضيفا على رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان. ومن المتوقع أن يتضمن الاجتماع محادثات بشأن التعاون في قطاع الفضاء.