مصرع شابين في حادث تصادم بالشرقية

لقي شابان مصرعهما؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية في الطريق الأوسطي في اتجاه قرية الزوامل التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس في محافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الزوامل المركزي بوصول كل من: محمد عبدالمقصود، 32 سنة، مقيم في قرية دهمشا التابعة لمركز مشتول السوق، جثة هامدة، ومحمد عبدالعزيز، 36 سنة، مقيم في مركز منيا القمح، جثة هامدة.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية (موتوسيكل) في الطريق الأوسطي في اتجاه قرية الزوامل التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، ما أسفر عن مصرع الشابين.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث بعد وقوعه، وتم نقل جثتي المتوفيان إلى مشرحة مستشفى الزوامل المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.