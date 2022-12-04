تصدر ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، عناوين الصحف العالمية بعدما قاد التانجو للتأهل إلى دور ربع نهائي كأس العالم 2022 المقامة في قطر في الفترة الحالية.

حقق منتخب الأرجنتين الفوز أمام أستراليا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي اقيم مساء السبت على ملعب أحمد بن علي المونديالي، ضمن مباريات دور الـ 16 ليضرب موعدا مع المنتخب الهولندي الذي نجح في إقصاء أمريكا من نفس الدور.

وقبل أن يدخل ليونيل ميسي المباراة وتحديدا عندما تواجد أسمه على راس التشكيل الأساسي حقق رقما قياسيا جديدا حيث تعد هذه المباراة هي رقم 1000 في مسيرته الكروية.

حيث تحدثت صحيفة «ماركا» الإسبانية، عن الحلم الذي يراوض ليونيل ميسي طوال مسيرته الكروية وهو التتويج بكأس العالم وذلك بعدما تأهل لربع نهائي كأس العالم أمام أستراليا.

وتحت عنوان «ميسي يواصل السعي لتحقيق حلمه في كأس العالم، ويقود الأرجنتين للفوز أمام أستراليا»، أكدت أن ميسي سجل أول أهدافه في الأدوار الإقصائية ليعيد كتابة التاريخ من جديد.

وأضافت أن منتخب الأرجنتين كان بطيئا في البداية لكن تغير الوضع مع نزول ميسي للأسفل لاستلم الكرة وتسجيل الهدف الأول الذي أنهى به الشوط الأول.

وأكملت مع بداية الشوط الثاني سعى جوليان ألفاريز في أكثر من فرصة لتسجيل الهدف الثاني وبالفعل هو ما تحقق في الدقيقة 57، قبل أن يحرز إنزو فيرنانديز هدف تقليص الفارق لمنتخب أستراليا في الدقيقة 77، لينتهى اللقاء بفوز التانجو بهدفين لهدف.

أما صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، فأشارت إلى أن ميسي مازال يقدم مستويات مميزة داخل أرضية الملعب وهو ما قاده لتحقيق الإنجاز الشخصي والجماعي مع المنتخب.

وأوضحت أن ميسي انتظر حتى مباراته رقم 1000 لكي يسجل أولى أهدافه في الأدوار الإقصائية بكأس العالم ويكسر العقدة التي استمرت منذ أن شارك في أول مونديال له في عام 2006.

وتحت عنوان: «ميسي الساحر يسجل في مباراته الـ 1000 أمام أستراليا.. وتألق ألفاريز قاد الأرجنتين للتأهل»، أوضحت أن ليونيل ميسي قام بكل شيء داخل أرضية الملعب حيث صنع العديد من الفرص وسجل هدفا وكان أبرز اللاعبين وأفضلهم.

كما أكدت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أن ليونيل ميسي سجل الهدف الأول ومن ثم أضاف ألفاريز الهدف الثاني ليمنح الشعب الأرجنتيني الطمأنينة.

وذكرت الصحيفة أن الأرجنتين بعد ذلك عانت من عدم التركيز داخل أرضية الملعب وهو ما أتاح الفرصة لمنتخب أستراليا لتسجيل الهدف الأول عن طريق إنزو فيرنانديز وكادت أن تعود بالنتيجة.

وأوضحت أن المباراة بدأت تحت راية الملك ميسي وألفاريز وهم من قادوا التانجو للتأهل على حساب خصم عنيد مثل أستراليا والذي كاد أن يعود في النتيجة في أخر الدقائق.

أما صحيفة بيلد الألمانية فألقت الضوء على بعض أرقام ميسي الخيالية بعدما سجل هدفا أمام أستراليا، حيث أشارت إلى أن هدف ليونيل ميسي جعل الملعب يرتجف ويهز والجميع احتفل داخل أرضية الملعب، وذلك بعدما راوغ جميع المدافعين ووضع الكرة بتسديدة قوية.

وأضافت أن هدف ميسي ضد أستراليا هو الأول له على الإطلاق في جولة خروج المغلوب في كأس العالم، وتاسع أهدافه في البطولة ليتخطى الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا والذي سجل ثمانية أهداف فقط.

وأخيرا صحيفة ليكيب الفرنسية التي أوضحت بأن ميسي وألفاريز قادوا الارجنتين للتأهل والهروب من المصيدة الأسترالية والتي كادت أن تعود بالنتيجة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وتحت عنوان: «الأرجنتين تغلبت على أستراليا لتواجه هولندا في ربع نهائي كأس العالم»، قالت إن المباراة التانجو استحوذ على الكرة ومجريات المباراة ولكن بأخطاء فردية كانت ستعود المباراة لنقطة الصفر من جديد.

وأتمت أن ميسي في مباراته الـ 1000 سجل هدفه الـ 789 في جميع المسابقات، كما أنه كسر العقدة التي استمرت معه منذ أن بدأ ممارسة كرة القدم وهي عدم تسجيله في مباريات خروج المغلوب وذلك بعدما سدد كرة قوية سكنت الشباك.