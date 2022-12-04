نيويورك وسنغافورة في صدارة المدن الأغلى في العالم

جاءت نيويورك وسنغافورة كأكثر المدن غلاء في العالم، وفقا لمؤشر تكلفة المعيشة العالمي السنوي لوحدة الاستخبارات الاقتصادية "إي آي يو" التابعة لمجموعة "إيكونوميست جروب".

وتصدرت نيويورك الترتيب للمرة الأولى، بينما تراجعت سنغافورة عن المركز الأول للمرة الثامنة خلال 10 سنوات.

وجاءت تل أبيب في إسرائيل، التي كانت الأغلى في العالم في عام 2021، في المركز الثالث هذا العام.

وإضافة إلى نيويورك، انتقلت أيضا لوس أنجليس وسان فرانسيسكو إلى قائمة المدن الأكثر غلاء في العالم. وزاد ترتيب كل المدن الأمريكية الاثنتين والعشرين المدرجة بالمؤشر، في خضم زيادة الأسعار بشكل سريع، وارتفاع سعر الدولار.

وكانت ست من هذه المدن وهي أتلانتا وتشارلوت وإنديانا بولس وسان دييجو وبورتلاند وبوسطن، من بين الدول العشر التي حققت أكبر قفزة في الترتيب.

وكانت المدن صاحبة الأكبر تحركا صعودا، المدينتان الروسيتان موسكو وسان بطرسبرج، اللتان ارتفعا 88 و70 مركزا على التوالي، حيث قفزت الأسعار في خضم العقوبات الغربية وتسبب انتعاش أسواق الطاقة في دعم الروبل الروسي.

وظلت العاصمة السورية دمشق والليبية طرابلس أرخص المدن.

وجرت دراسة هذا العام في الفترة بين 16 أغسطس و16 سبتمبر في 172 مدينة كبرى في العالم.

وقالت أوبازانا دات، رئيسة إدارة مؤشر المعيشة العالمي بوحدة الاستخبارات الاقتصادية إن "الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية على روسيا وسياسات صفر كوفيد الصينية، التي تسببت في مشاكل في سلاسل التوريد، وتقاطع معها، ارتفاع أسعار الفائدة وتغيرات في سعر الصرف، قد نجم عنها أزمة في تكلفة المعيشة في جميع أنحاء العالم".