أكسيوس يستعرض تفاصيل اجتماع لصهر ترامب مع رئيس وزراء قطر في نيويورك

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، نقلا عن ثلاثة مصادر وصفها بـ"المطلعة" أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزوجته إيفانكا ترامب، نظما اجتماعا خاصا في نيويورك، الأربعاء الماضي، مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ضم أيضا رجال أعمال ومليارديرات يهود.

وذكر "أكسيوس" أن رئيس الوزراء القطري كان لاعباً أساسياً في مفاوضات الوساطة بين إسرائيل وحماس خلال حربهما المستمرة، لا سيما المفاوضات بشأن محادثات إطلاق سراح لمحتجزين لدى حركة حماس في غزة.

وقال مصدر حضر الاجتماع إن رئيس الوزراء القطري تحدث عن جهود بلاده لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، وأجاب عن عدة تساؤلات بشأن علاقة قطر مع حماس.

وأوضح موقع "أكسيوس" أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني كان نقطة اتصال رئيسية لإدارتي ترامب والرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بشأن أفغانستان على مدار عدة سنوات عندما استضافت قطر مكتبا لطالبان.

وتقارب كوشنر ورئيس الوزراء القطري خلال فترة إدارة ترامب، عندما قادا المفاوضات بشأن إنهاء الخلاف بين قطر والدول العربية. ووقعت اتفاقية إنهاء الازمة قبل أسبوعين من مغادرة ترامب للبيت الأبيض.

وأشار "أكسيوس" إلى أن رئيس الوزراء القطري كان موجوداً في نيويورك للتحدث أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن الأزمة في غزة، إلى جانب عدد من وزراء الخارجية العرب، لافتا إلى أنه وصل هناك خلال المفاوضات لتمديد وقف إطلاق النار في غزة مقابل موافقة حماس على إطلاق سراح مزيد من النساء والأطفال الذين تحتجزهم منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح الموقع الأمريكي أن قطر تعرضت لضغط متزايد وتدقيق من جانب أعضاء بالكونجرس والمؤسسات اليهودية بشأن علاقتها بحماس. وفي حين عبرت إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية عن تقديرهما لدور قطر في التوسط لاتفاق تأمين إطلاق سراح أكثر من مائة محتجز حتى الآن، تلمحان إلى أنهما ستضغطان على قطر بشأن المسألة بعد انتهاء الحرب.

وتعمل قطر على زيادة جهود جماعة الضغط (اللوبي) الخاص بها في واشنطن، قلقاً من أن هجوم حماس على إسرائيل من غزة قد يضر موقفها مع الولايات المتحدة ولا سيما مع الكونجرس.

وقال أحد حضور الاجتماع إن رئيس الوزراء القطري اخبر المجموعة بان علاقات قطر الوثيقة مع حماس واستضافتهم في الدوحة بدأت عام 2006 بدعم من إدارة الرئيس الأمريكي أنذاك جورج بوش الابن، مشيرا إلى أن إدارتا باراك أوباما وترامب شجعتا قطر أيضاً على مواصلة قناة مفتوحة مع حماس لمحاولة التعامل مع الوضع في غزة.

وبحسب المصدر الذي حضر الاجتماع، قال رئيس الوزراء القطري للمجموعة إن مليارات الدولارات التي حولتها قطر لغزة على مدار الخمسة أعوام الماضية للمساعدة في دفع الرواتب وتكلفة الوقود والمساعدات للفقراء تم تنسيقها بموافقة الحكومة الإسرائيلية.