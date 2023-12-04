ربطة الأندية توقف نجم بيراميدز 3 مباريات

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كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز حقق الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

وشهدت المباراة طرد محمد هاشم لاعب الإسماعيلي بعد حصوله على بطاقتين صفراويين، فيما تلقى بلاتي توريه الطرد المباشر.

وقررت رابطة الأندية إيقاف بلاتي توريه، متوسط ميدان بيراميدز لمدة 3 مباريات وتغريمه 25 ألف جنيه لطرده في لقاء الإسماعيلي بسبب ضرب المنافس دون كرة.

كما قررت الرابطة إيقاف محمد هاشم مدافع الإسماعيلي لمدة مباراة واحدة بسبب للطرد عقب حصوله على إنذارين في نفس المباراة.

بيراميدز رفع رصيده للنقطة 16 في صدارة جدول ترتيب الدوري، بفارق نقطتين عن الأهلي، علمًا بأن الأهلي تتبقى له مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 4 في المركز السادس عشر، أول مراكز الهبوط.