نجاة طاقم قناة الغد من قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى شهداء الأقصى في غزة

أفاد مراسل «الغد» في دير البلح، بنجاة طاقم القناة، بعد وصول شظايا وحجارة للخيمة التي كانوا يتواجدون بها بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى، بعد استهدافها من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأشار إلى إصابة طفلة فلسطينية بشظايا في الرأس جراء القصف الإسرائيلي على موقع حكومي قريب من مجمع شهداء الأقصى، حيث تم نقلها للعناية المركزة نظرا لخطورة حالتها، لافتًا إلى أن الطفلة كانت تقيم بخيمة للنازحين في ساحة مستشفى شهداء الأقصى.

وذكر مراسل «الغد» أن «مربعا سكنيا بدير البلح يتعرض منذ عصر أمس، لوابل كبير من القصف المتواصل الذي طال منازل الفلسطينيين، وأدى لسقوط 35 شهيدا وعشرات الإصابات التي وصلت لمستشفى شهداء الأقصى».

ولفت إلى أن «الاستهدافات طالت شرقي دير البلح والمناطق الغربية والوسط منه»، مشيرا إلى أن هناك قصفًا عنيفًا ومكثفًا على حي الدعوة وأرض اللوح شرقي مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى 3 إصابات منها إصابة فوق المتوسطة لطفل، إضافة لقصف لمأذنة مسجد في المكان.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 15523 شهيدا و41316 مصابا، 70% منهم أطفال ونساء.

وكان المكتب الحكومي قد ذكر السبت، أن عدد المفقودين ارتفع إلى أكثر من 7500 إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولا.