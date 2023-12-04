قالت وزارة التربية والتعليم، إنه تم تخصيص عدد من المدارس كلجان انتخابية لإجراء الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، وتم تجهيزها على الوجه المطلوب بكل المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، مع توفير كل الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية التصويت.



وأشارت الوزارة، في كتاب دوري لجميع المديريات التعليمية، إلى ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين وكل العاملين بالمدارس بكل أنواعها (الرسمية - الخاصة - الدولية)، خلال انعقاد الانتخابات، وتخصيص مكان مناسب لتجميع العاملين بالمدارس التي تضم لجانا انتخابية في أقرب مدرسة لهم، وحصول طلاب المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط على إجازة خلال فترة انعقاد الانتخابات.



وأضافت أن الدراسة منتظمة بالمدارس بكل أنواعها (الرسمية - الخاصة - الدولية)، غير المخصصة كلجان انتخابية، ويجب علي جميع الجهات المعنية الالتزام بالتعليمات الواردة حرصا على تحقيق الصالح العام.