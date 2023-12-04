استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف بوابة مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

استشهد وأصيب العديد من الفلسطينيين، قبيل منتصف ليل الأحد/الاثنين، بينهم أطفال ونساء، إثر استهداف البوابة الشمالية من مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة، بصاروخ أطلق من طائرة استطلاع اسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" أن الاستهداف لبوابة المستشفى تسبب، بسقوط 4 شهداء و9 جرحى على الأقل، إلى جانب حالة من الذعر في صفوف المرضى والنازحين في المستشفى ومحيطه، حيث يتواجد أكثر من 10 آلاف نازح كانوا قد التجأوا للمستشفى طلبا للأمان.

وتحدثت مصادر صحية عن وجود أكثر من 35 جثة شهيد داخل وأمام المستشفى لعدم التمكن من دفنها جراء استمرار عمليات القصف الاسرائيلية.

وكان قد وصل الى المستشفى، بحسب المصادر، 99 شهيدا منذ صباح أمس الأحد وحتى الآن.

وفي تطور لاحق، دمرت الطائرات الاسرائيلية، مربعات سكنية محيطة وقريبة من المستشفى في بيت لاهيا وجباليا، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المواطنين الذين اكتظت بهم أروقة مستشفى كمال عدوان.

واستشهد 9 مواطنين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم، في غارة إسرائيلية على منزل في حي التنور شرق رفح جنوب قطاع غزة، وفقا لـ"وفا".

وواصلت إسرائيل هجومها على غزة، وخلال الساعات الماضية شنت غارات وقصفا عنيفا على أحياء عدة مكتظة بالسكان، مخلّفة مئات القتلى والجرحى.

واستشهد 26 فلسطينيا مساء امس الأحد، بعد قصف الطائرات الإسرائيلية لمنزلين في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 15523 شهيدا، وإصابة 41316 مواطنا، و70% من الضحايا أطفال ونساء، كما استشهد 281 من الكوادر الصحية وأصيب المئات، فيما دمرت القوات الإسرائيلية 56 مركبة إسعاف خلال عملها واستشهد من فيها من الطواقم والجرحى، كما دمرت 56 مؤسسة صحية وأخرجت 26 مستشفى و46 مركز للرعاية الأولية عن العمل، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات الصحية في غزة.