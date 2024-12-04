الجيش السوري يعلن سيطرته على بلدة طوبا شمال شرق حماة

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قال ‏التلفزيون السوري الرسمي، إن الجيش السوري سيطر على بلدة «طوبا» شمال شرق حماة بعد اشتباكات عنيفة مع التنظيمات المسلحة.

ووفق مصادر ميدانية، شهدت البلدة مواجهات مكثفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، حيث تمكنت القوات السورية من تكبيد المسلحين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، ما أجبرهم على الانسحاب من المنطقة.

وأعلن الجيش السوري أن «تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي».

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة «الوطن» السورية، نقلا عن مصادر عسكرية، بأن «الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب».