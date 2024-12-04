ارتفاع حاد لأسعار النفط في ختام تعاملات اليوم

أنهت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تعاملات اليوم الثلاثاء بارتفاع حاد في ظل تراجع المخاوف بشأن وفرة الإمدادات في السوق على أمل قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في تجمع أوبك بلس تأجيل خططها لزيادة الإنتاج النفطي لعدة أشهر.

في الوقت نفسه تزايدت التوقعات بنمو الطلب على النفط في الصين أكبر دولة مستوردة للخام في العالم، مع ظهور مؤشرات على تحسن الاقتصاد الصيني.

وبحسب تقارير إعلامية فمن المحتمل أن تخفض المملكة العربية السعودية أسعار بيع خامها للمشترين الآسيويين إلى أقل مستوياتها خلال السنوات الأربع الماضية.

كما تلقت أسعار الخام دعما من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد تقارير عن قصف إسرائيل لجنوب لبنان بما يهدد الهدنة القائمة مع حزب الله اللبناني.

في الوقت نفسه، تترقب الأسواق قرار تجمع أوبك بلس لمراجعة سياسة إنتاج النفط بعد تأجيله 4 أيام ليعقد يوم الخميس المقبل بدلا من مطلع الشهر الحالي. وسيركز المتعاملون في سوق النفط على أي إشارات من الاجتماع بشأن سياسة الإنتاج خلال الشهور المقبلة، في ظل توقعات واسعة بأن الدول الأعضاء ستقرر تأجيل تنفيذ قرارها السابق ببدء الزيادة التدريجية للإنتاج أول الشهر المقبل للمرة الثالثة على التوالي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 84ر1 دولار بنسبة 7ر2% إلى 94ر69 دولار للبرميل تسليم يناير/كانون الثاني، في حين ارتفع خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 79ر1 دولارا أي بنسبة 5ر2% إلى 62ر73 دولار للبرميل تسليم فبراير/شباط المقبل.

ومن المقرر اجتماع دول تجمع أوبك بلس يوم الخميس الماضي لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستبدأ إعادة ضخ 2ر2 مليون برميل يوميا كان قد تم خفضها من إنتاج دول التجمع الـ 23 دولة تدريجيا، والبدء بزيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني المقبل بحسب بعض التقارير، التي ترجع تأجيل بدء زيادة الإنتاج إلى نهاية الربع الأول من العام المقبل.