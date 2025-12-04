الغربية تشارك في احتفالية جوائز التميز الحكومي العربي 2024–2025

شارك اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، في احتفالية توزيع جوائز التميز الحكومي العربي في دورتها الرابعة (2024 – 2025)، التي نظمتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار الدبلوماسيين وممثلي الهيئات الحكومية.

وخلال الاحتفالية، هنأ اللواء أشرف الجندي، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة؛ بمناسبة فوزه بجائزة أفضل محافظ عربي، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الدولة المصرية في تطوير منظومة الإدارة المحلية وتحقيق نتائج ملموسة تعزز الخدمات للمواطنين تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أعرب محافظ الغربية، عن تقديره لفوز مشروع مدينة الأسمرات بجائزة أفضل مبادرة عربية لتنمية المجتمع، مشيرا إلى أن المشروع يعكس توجيهات الرئيس السيسي في تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير بيئة معيشية مناسبة للمواطنين.

وأكد اللواء أشرف الجندي، أن هذه الجوائز تُعد حافزا لجميع القيادات المحلية لمواصلة تطوير الأداء الإداري ورفع كفاءة الخدمات، مشيرا إلى أن محافظة الغربية تواصل العمل على تعزيز ثقافة التميز المؤسسي وتبني أفضل الممارسات الحكومية.

واختتم محافظ الغربية، مشاركته، بتقديم التهنئة لجميع الفائزين من الجهات والمؤسسات العربية، متمنيا استمرار النجاحات التي تجسد روح الإبداع والابتكار في العمل الحكومي، وتدعم جهود التنمية الشاملة في المنطقة العربية.