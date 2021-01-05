ولي العهد السعودي: نثمن الدور الكويتي والأمريكي لرأب الصدع

أعرب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن ترحيبه بجميع بقادة دول مجلس التعاون الخليجي في محافظة العلا.

وقال بن سلمان، في كلمته خلال افتتاح القمة الخليجية الـ41، اليوم الثلاثاء، إن المملكة العربية السعودية تثمن الدور الأمريكي والكويتي لرأب الصدع، في إشارة منه للمصالحة الخليجية.

وندد بالممارسات الإيرانية في المنطقة، مشيرًا إلى أنها تهدف لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، ولابد من وضع حد لها.

انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي، في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء.