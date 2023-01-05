الحكومة اليمنية تطالب بتحرك دولي لإنقاذ امرأة محتجزة لدى الحوثيين

طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الخميس، بضغط دولي لإنقاذ امرأة محتجزة لدى الحوثيين تعاني من تدهور في الجانب الصحي.

وأعلن وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "تدهور الوضع الصحي للمختطفة في معتقلات الحوثيين أسماء ماطر العميسي (32 عاما) المخفية قسرا منذ 7 أكتوبر 2016".

وأضاف الإرياني أن "وضع العميسي، نموذج لما تعانيه مئات النساء اليمنيات المعتقلات في سجون المليشيا الحوثية، نتيجة ما يتعرضن له من صنوف التعذيب النفسي والجسدي وانعدام الرعاية الصحية".

وطالب الوزير اليمني" المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان والدفاع عن المرأة، بالقيام بمسئولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية، والتدخل لإنقاذ حياة المختطفة أسماء العميسي، وتقديم الرعاية الصحية لها، وإطلاق كافة المعتقلات في سجون مليشيا الحوثي".

وتقول تقارير حقوقية يمنية، إن جماعة الحوثي تواصل اعتقال المئات من المعارضين لها، بينهم نساء، وسط اتهامات للجماعة بممارسة انتهاكات متعددة في سجونها.