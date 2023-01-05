رشاد العليمي يبحث مع المبعوث الأمريكي إحياء مسار السلام في اليمن

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الخميس، مع المبعوث الأمريكي إلى بلاده تيم ليندركينج، إحياء مسار السلام في اليمن.

وقال العليمي في بيان نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه "التقى في العاصمة السعودية الرياض، كلا من ليندركينج والسفير الأمريكي ستيفن فاجن".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع اليمني، والمساعي الإقليمية والدولية لإحياء مسار السلام في ظل تعنت المليشيات الحوثية وإمعانها في تعميق المعاناة الإنسانية وتهديد إمدادات الطاقة العالمية".

وشدد العليمي على "أهمية دور المجتمع الدولي في ردع التهديدات الإرهابية الحوثية، والتدخلات السافرة للنظام الإيراني في الشأن اليمني، من خلال إرسال المزيد من شحنات الأسلحة المحظورة دوليا، في مسعى لتحويل اليمن إلى نقطة تهديد للأمن والسلم الدوليين".

وأكد على "دعم جهود مبعوثي الأمم المتحدة، والولايات المتحدة وكافة المساعي الحميدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء إنقلاب المليشيات الحوثية".

وأمس الأربعاء، أعلنت الخارجية الأمريكية أن مبعوثها ليندركينج بدأ جولة في الأردن والسعودية في مسعى دفع جهود إحلال السلام في اليمن.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية بهدف إعادة أطراف الصراع في اليمن إلى الهدنة التي توقفت في أكتوبر الماضي بعد أن استمرت ستة أشهر، وسط اتهامات متبادلة بين القوات الحكومية والحوثيين بشأن عرقلة تجديد وقف إطلاق النار.