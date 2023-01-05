واشنطن تعرض 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي بتنظيم القاعدة في اليمن

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس، عن مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار، مقابل الحصول على معلومات عن قيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي باليمن.



وقال بيان صادر عن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية إن "إبراهيم البنا هو آخر مؤسسي فرع القاعدة في اليمن، وما يزال حيا".



وأضاف البيان أن "البنا كان متورطا في الإرهاب منذ عقود".



ولفت البيان إلى "أنه سيتم تقديم مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن إبراهيم البنا".



يشار إلى أن تنظيم القاعدة مازال يتواجد في عدة محافظات يمنية، ويشن بين وقت وآخر هجمات ضد قوات الجيش والأمن ومسؤولين محليين.