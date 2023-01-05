ارتفاع معدل التضخم في كولومبيا لأعلى من التوقعات

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الكولومبية الصادرة، اليوم الخميس، ارتفاع أسعار المستهلك في كولومبيا خلال الشهر الماضي بأسرع من التوقعات، ليصل معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 20 عاما، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي لمواصلة تشديد السياسة النقدية وزيادة أسعار الفائدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات وكالة الإحصاء القول إن معدل تضخم أسعار المستهلك بلغ خلال ديسمبر الماضي 12ر13% سنويا وهو أعلى مستوى له منذ 1999.

وارتفع معدل التضخم عن توقعات جميع المحللين الذين استطلعت بلومبرج رأيهم. وبلغ معدل التضخم الشهري 26ر1%.

وقادت السلع الغذائية وخدمات المطاعم والفنادق والإيجارات والمرافق مسيرة ارتفاع لتضخم. وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا 99ر9% سنويا.

يأتي ذلك في حين رفع البنك المركزي الكولومبي أسعار الفائدة بمقدار 25ر10 نقطة مئوية إلى 12% وهي أسرع زيادة لأسعار الفائدة منذ بدء تطبيق نظام معدل التضخم المستهدف في كولومبيا عام 2000.

ويستهدف البنك المركزي أن يكون معدل التضخم في حدود 3% وهو ما يعني إمكانية زيادة أسعار الفائدة مجددا من أجل خفض التضخم إلى المستويات المستهدفة.