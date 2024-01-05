«ألبوم جديد» هدية من موسم الرياض لإيهاب توفيق في ختام «كاسيت 90»

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اختتم الفنان إيهاب توفيق فقرته بحفل «كاسيت 90»، بأغنية «تترجى فيا»، وفي ختام الفقرة، فاجئه مقدم الحفل بإهداء موسم الرياض له ألبوم غنائي جديد، يتم تسجيله بالأستديوهات في السعودية.

وغنى إيهاب توفيق خلال فقرته بحفل «كاسيت 90»، أغنية «ملهمش في الطيب»، وسط تفاعل من الجمهور الذي غناها معه بتأثر شديد، كما غنى مع الجمهور «أكتر من كده إيه».

افتتح إيهاب توفيق فقرته بحفل «كاسيت 90»، والذي يضم نجوم جيل التسعينيات في الغناء، ويقام على مسرح أبو بكر سالم ضمن حفلات موسم الرياض، بأغنية «سحراني».

وعبر إيهاب توفيق عن سعادته بلقاء جمهوره من الشعب السعودي، قائلا: «جي من مصر بكل الحب والود للشعب السعودي»، واستكمل بغناء «عامل عمله» وسط تفاعل وغناء الجمهور.

ويضم الحفل كلا من محمد فؤاد، ومدحت صالح، ومصطفى قمر، وهشام عباس، وإيهاب توفيق، ومصطفى كامل، ليقدموا خلال سهرة استثنائية الكثير من المفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر رحلتهم الفنية الطويلة وخصوصا في مرحلة التسعينيات.

ويعرض حفل «كاسيت 90»، على شاشة «MBC مصر».