محافظ كفر الشيخ يفتتح سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية والاستهلاكية بمطوبس

افتتح اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، سوق "اليوم الواحد" للسلع الغذائية والاستهلاكية بنادي المعلمين بمركز مطوبس، بالتعاون مع مديرية التموين، والشركة العامة لتجارة الجملة، والغرفة التجارية بكفر الشيخ، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، سوق "اليوم الواحد" بمشاركة 34 عارضًا لجميع السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، منها "الزيت، السكر، الأرز، اللحوم الطازجة، الأسماك، الدواجن المجمدة، المكرونة، البيض، السمنة، الشاي، الصلصة، التونة، المُسلى النباتي، المخبوزات، البقوليات، منتجات الألبان، العسل، الخل، العصائر، الفاكهة، الخضروات، المنظفات، والعطارة، بالإضافة المنتجات اليدوية المختلفة منها الخوص والفخار"، والمشغولات اليدوية ومنتجات المشروعات الصناعية الصغيرة، والملابس الجاهزة والمفروشات، والأدوات المنزلية، وغيرها، بتخفيضات تصل إلى 35٪؜ تلبية لاحتياجات المواطنين.

وأجرى المحافظ جولة تفقدية داخل السوق استمع خلالها إلى ملاحظات المواطنين بشأن توافر السلع ومستوى الأسعار، حيث تبادل الحديث معهم حول احتياجاتهم من المنتجات المختلفة، واطّلع على تقييمهم لجودة السلع المتاحة وأسعارها.

وأكَّد المواطنون، رضاهم عن توافر السلع الأساسية وجودتها، إلى جانب تقديرهم للتخفيضات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

وأكد المحافظ، أن السوق يسعى لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بخصومات تصل إلى 35% على المواد الغذائية والاستهلاكية، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، موضحًا أن السوق يقدم منتجات غذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية، مما يتيح للمواطنين تلبية احتياجاتهم اليومية بأسعار مخفضة، في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم اللازم وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف أن السوق يعمل من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، بهدف زيادة المعروض السلعي وتخفيض الأسعار، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير احتياجات المواطنين بشكل مستدام.

وأشار إلى أن السوق يأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مخفضة، مما يسهم في تخفيف العبء عنهم ويعزز قدّرتهم الشرائية، بما يتماشى مع جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للأهالي، وتسهيل الوصول إلى السلع الأساسية بأسعار تناسب الجميع.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بالتوسع في إنشاء أسواق "اليوم الواحد" بمدن المحافظة ومنافذ ومعارض بيع السلع، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة بالأماكن المستهدفة بفرى المحافظة، مع الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت والمحال التجارية لضمان توفر السلع بكميات كافية بأسعار مناسبة، وضبط الأسواق لمكافحة الغش التجاري واحتكار السلع الأساسية.