طقس اليوم: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 20

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، ومائل للدفء على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق الصحراء الغربية.

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانآ على مناطق من محافظة مطروح تمتد مساء إلى مناطق من (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ) على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنو الوجه البحري وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعةـ وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار والرياح شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح جنوبية شرقية: جنوبية.

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 20 10

العاصمة الإدارية 20 09

6 أكتوبر 19 09

بنهــــا 20 10

دمنهور 19 10

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 19 09

المنصورة 19 09

الزقازيق 20 10

شبين الكوم 20 09

طنطا 19 09

دمياط 20 12

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 22 10

السويس 22 11

العريش 22 06

رفح 21 05

رأس سدر 22 09

نخل 22 04

كاترين 15 02

الطور 24 11

طابا 22 09

شرم الشيخ 25 15

الإسكندرية 17 09

العلمين 16 08

مطروح 17 09

السلوم 17 09

سيوة 19 07

رأس غارب 25 12

الغردقة 26 13

سفاجا 25 13

مرسى علم 26 14

شلاتين 29 17

حلايب 27 18

أبو رماد 28 17

رأس حدربة 26 17

الفيوم 20 06

بني سويف 20 05

المنيا 20 05

أسيوط 20 04

سوهاج 21 06

قنا 23 09

الأقصر 24 08

أسوان 26 10

الوادي الجديد 22 08

أبوسمبل 24 12

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى



مكة المكرمة 32 20

المدينة المنورة 29 15

الرياض 21 09

المنامة 20 14

أبوظبي 23 15

الدوحة 22 13

الكويت 20 07

دمشق 14 02

بيروت 20 13

عمان 16 06

القدس 17 06

غزة 21 14

بغداد 17 06

مسقط 23 17

صنعاء 25 06

الخرطوم 33 17

طرابلس 16 12

تونس 20 09

الجزائر 16 10

الرباط 22 11

نواكشوط 27 14

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى



أنقرة 07 01-

إسطنبول 11 02

إسلام آباد 20 08

نيودلهي 22 10

جاكرتا 34 25

بكين 06 04-

كوالالمبور 33 24

طوكيو 10 02

أثينا 15 07

روما 15 10

باريس 10 08

مدريد 11 06

برلين 02 00

لندن 10 04

مونتريال 11- 15-

موسكو 04- 07-

نيويورك 02 02-

واشنطن 03 03-

أديس أبابا 24 09