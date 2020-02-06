أمين عام الأمم المتحدة يعرب في رسالة للبرهان عن تقديره لمواقف السودان

تلقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، عبر فيها عن تقديره لموقف السودان الداعم للمبادرة الخاصة بالعمل من أجل حفظ السلام التي دشنتها الأمم المتحدة في مارس 2018.



وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة ، في رسالته ، أن المبادرة أحرزت تقدما كبيرا في مجالات حفظ السلام منذ تدشينها، مضيفا أن 152 دولة ومنظمة صادقت على إعلان المبادرة الخاص بالالتزامات والأهداف المشتركة.



وأكد أن الالتزام بذلك أحدث تحسنا واضحا وتقدما ملموسا في المجالات التى تغطيها المبادرة خاصة في مجالات تمكين المرأة والحلول السياسية وأجندة السلام والأمن والتقدم في عملية السلام المستدام وتقوية الشراكة مع الدول الأعضاء، ومعايير السلوك والانضباط الرفيع.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "إن قضية السلام المستدام تظل قضية مركزية مع الشركاء لتبرهن عن قدرتنا لدعم العمليات السياسية"، منوها بنجاح المبادرة من خلال الالتزام بتوقيع السلام في أفريقيا الوسطى عبر الشراكة مع الاتحاد الأفريقي ، والتي أثمرت عن اتفاق سلام بين مختلف الفصائل مازال قائما، وأن قوات حفظ السلام في دولة جنوب السودان بالإضافة إلى عملها قامت بأعمال تنمية واخلاء المدنيين من مناطق النزاع.