مطار القاهرة يحصل على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من قبل ACI

حقق مطار القاهرة الدولي إنجازًا جديدًا، وذلك لحصوله على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن الممنوحة من مجلس المطارات الدولي "ACI" ليصبح بذلك سادس المطارات المصرية حصولًا على هذه الشهادة من خلال تقييم التدابير والإجراءات والوقائية والاحترازية الصحية الجديدة التي تم تطبيقها أثناء جائحة كورونا، للتأكد من صحة وسلامة كافة العاملين والمسافرين عبر مطار القاهرة الدولي .



وبهذه المناسبة، أعرب وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، عن شكره وتقديره لجميع العاملين بمطار القاهرة الدولي على جهودهم الكبيرة التي ظهرت واضحة خلال الفترة الماضية وتفانيهم في مختلف مواقع العمل بما يليق بمكانة ووضع قطاع الطيران المدني المصري.



وأكد حصول المطارات المصرية بهذه الشهادات جاء ليثبت التزامها التام بتطبيق أعلى التدابير والإجراءات الوقائية منذ بداية فترة تفشي وباء كورونا المستجد بما يتوافق مع المنظمة الدولية للطيران المدني ومنظمة الصحة العالمية.