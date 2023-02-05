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اعترف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه لا يعلم من وراء تمويل صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم لصفوف النصر في فترة الانتقالات الشتوية.

قال ياسر المسحل في مقابلة مع برنامج "أكشن مع وليد":" والله لا أعرف من الذي مول صفقة رونالدو، لست معني بهذا الأمر، واتحاد كرة القدم السعودي لم يمول أي صفقة لأي لاعب".

أضاف:" لا أعرف..وحتى إن كنت أعرف، لم أكن مخولًا بالإعلان".

تابع:" لدينا نظام الكفاءة المالية، سيبدأ تطبيق اللاعب المالي النظيف من الموسم المقبل، وهناك نقاش الآن مع رابطة اللاعبين المحترفين حول آلية تطبيقه".

أوضح:" الأهم أن أي نادي يريد تسجيل أي لاعب أن يكون قدم شهادة الكفاءة المالية".

أتم:" هناك لاعبين غير معروفين وفجأة يحدثون الفارق، وهناك نجوم كبار متمرسين وعندما يأتون إليك لا يوفق أو ينسجم بشكل سريع".

انضم رونالدو لصفوف النصر في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد.