تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

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تفتتح اليوم الأحد منافسات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز، بجانب استكمال مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز والجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

وتستكمل اليوم أيضا مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي والجولة الـ19 من الدوري الألماني والجولة الـ22 من الدوري الفرنسي.

وتقدم بوابة «الشروق» خلال السطور القادمة مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الممتاز

غزل المحلة × حرس الحدود الساعة الثالثة إلا ربع عصرا على قناة ON Time Sports 1

الداخلية × أسوان الساعة الثالثة إلا ربع عصرا على قناة ON Time Sports 2

الاتحاد السكندري × الإسماعيلي الساعة السابعة مساء على قناة ON Time Sports 1

سيراميكا كليوباترا × إنبي الساعة السابعة مساء على قناة ON Time Sports 2

الدوري الإنجليزي الممتاز

نوتينجهام فورست × ليدز يونايتد الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

توتنهام هوتسبير × مانشستر سيتي الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

ريال مايوركا × ريال مدريد الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 1

جيرونا × فالنسيا الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال سوسيداد × بلد الوليد الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1

برشلونة × إشبيلية الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

سبيزيا × نابولي الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

تورينو × أودينيزي الساعة الرابعة عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

فيورنتينا بولونيا الساعة السابعة مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

إنتر × ميلان الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني

شتوتجارت × فيردر بريمن الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN Sports HD 3

فولفسبورج × بايرن ميونخ الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي

كليرمون فوت × موناكو الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports HD 2

أجاكسيو × نانت الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports HD 4

لوريان × أنجيه الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports HD 2

أوكسير × ستاد ريس الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports HD 6

ستراسبورج × مونبيليه الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports HD 7

ستاد بريست × لانس الساعة السادسة وخمس دقائق مساء على قناة beIN Sports HD 2

مارسيليا × نيس الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD 2