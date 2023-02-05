رئيس فيتنام السابق: قدمت استقالتي بسبب انتهاكات ارتكبها مسؤولون آخرون

قال الرئيس الفيتنامي السابق، نجوين شوان فوك، إنه تقدم باستقالته لتحمل المسؤولية عن انتهاكات ارتكبها مسؤولون كانوا يعملون تحت قيادته عندما كان رئيسا للوزراء، بحسب بيان على موقع الحكومة على الإنترنت.



وأدلى فوك، الذي استقال من منصبه كرئيس وعضو في المكتب السياسي الشهر الماضي، بالتعليق خلال مراسم نظمت في 4 فبراير الجاري لتسليم منصبه إلى نائب الرئيس فو تي آنه شوان، الذي يتولى الآن منصب الرئيس بالإنابة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



ومن المتوقع أن تعلن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي عن عضوين جديدين في المكتب السياسي في أبريل ليحلا محل فوك ونائب رئيس الوزراء السابق فام بينه مينه، الذي استقال هو الآخر من منصبه.



وستقوم اللجنة بعد ذلك بتقديم مرشح لمنصب الرئيس، وستصوت الجمعية الوطنية على المرشح في مايو أو يونيو.



وقال فوك، الذي كان رئيسا للوزراء في الفترة من 2016 إلى 2021، إنه "مدرك تماما لمسؤولياته" تجاه الحزب والبلد.



وأضاف فوك أن أفراد عائلته لم يكونوا متورطين في قضية رشوة مرتبطة بشركة "فيت ايه تكنولوجي جيه اس سي"، المصنعة لاختبارات كوفيد-19، وفقا للبيان.



ونقل البيان عن فوك القول إن لجنة التفتيش التابعة للجنة المركزية للحزب خلصت إلى أن زوجته وأولاده لم "يحققوا أي مكاسب غير مشروعة أو تورطوا في الفساد فيما يتعلق بقضية شركة فيت أ".



وشرع المسؤولون في إجراءات جنائية ضد 102 من الأفراد المرتبطين بالقضية، بحسب وزارة الأمن العام.



وقدم فو فان ثونج، العضو الدائم بأمانة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، باقة من الورد إلى فوك وقال إنه يقدر مساهمات الرئيس السابق للبلاد، وفقا للبيان.



جدير بالذكر أن نجوين شوان فوك كان قد شغل منصب رئيس البلاد منذ أبريل من عام 2021.