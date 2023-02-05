مدرب ريال مدريد الأسبق: خسرنا من الأهلي في 2001 بسبب الطقس

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أكد فيسنتي ديل بوسكي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني الأسبق، إن الفريق خسر خلال مباراة عام 2001 الودية بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد تغلبه على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون رد سجل محمد مجدي أفشة فى الدقيقة 87.

وضرب الأهلي موعدا مع ريال مدريد بطل أوروبا فى مباراة نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وقال ديل بوسكي في تصريحات تليفزيونية لقناة الحياة : "الأهلي كان فريق رائع في تلك المباراة، وقدم مستوى جيد جدا، واستحق تحقيق الانتصار".

وتابع: "كان لنا الشرف بالتأكيد مواجهة الأهلي على ستاد القاهرة، فهو فريق جيد جدا'.

وواصل : "ريال مدريد يفقد العديد من اللاعبين المهمين قبل مواجهة الأهلي".

وأكد: "ريال مدريد رغم الإصابات لديه أفضلية في تحقيق الانتصار، فهو يملك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات لحسم اللقاء".

وأتم : "لا أتابع بشكل كبير الأهلي في الفترة الماضية، ولكنه فريق كبير ويحقق نجاحات كبيرة دائما في بطولة مونديال الأندية".