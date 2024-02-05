وزير الدفاع السعودي يدشن الطائرة هوك تي 165 التي تم تجميعها وتصنيع أجزاء منها بالمملكة

رعى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفل تدشين آخر طائرة نفاثة متقدمة من طراز "هوك تي 165" تم تجميعها وتصنيع أجزاء منها في المملكة بأيدٍ سعودية بشكل كامل.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم الاثنين، أن الطائرة "هوك تي 165" شاركت فيها 25 شركة سعودية صنَّعت أكثر من 3114 قطعة داخل وخارج الطائرة، في إنجاز يُعد الأول من نوعه في مجال تجميع الطائرات العسكرية النفاثة في المملكة.

وفور وصول مقر الحفل، استمع وزير الدفاع السعودي لإيجاز عن مبادرات البرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي المحققة والمستقبلية لنقل وتوطين التقنية، المتضمنة إطلاقه عام 2017 بالتعاون مع شركة "بي أيه إي سيستمز" البريطانية، برنامج التجميع النهائي للطائرات في المملكة، النواة الأولى لتطوير صناعة الدفاع السعودية؛ تماشيا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.