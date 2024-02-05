ترامب: نتنياهو انسحب من خطة اغتيال قاسم سليماني قبل يومين من تنفيذ العملية

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن إسرائيل كانت جزءا من مخطط اغتيال قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني؛ لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "انسحب من الخطة قبل يومين من تنفيذ العملية".

وأضاف ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أمس الأحد، أن نتنياهو كان جزءا مهما من العملية ضد سليماني لفترة طويلة، وأنهم عملوا سويا في العديد من القضايا خلال تلك الفترة، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح الرئيس الأمريكي السابق أنه "عندما أسقطنا سليماني، كان من المفترض أن تشاركنا إسرائيل في ذلك (لكن) قبل يومين من الهجوم، قالوا: لا يمكننا أن نفعل هذا، ثم التفت إلى جنرالنا وقلت له: هل يمكننا أن نفعل هذا؟ فقال نعم يمكننا أن نفعل ذلك يا سيدي والأمر متروك لكم، عندها قلت إذن دعونا ننفذ الأمر".

وفي 3 يناير عام 2020، قتل سليماني ونائب قائد "هيئة الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، جراء غارة جوية أمريكية قرب العاصمة بغداد.

وتأتي تصريحات ترامب في ضوء شن القوات الأمريكية ضربات انتقامية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومليشيات موالية له، بعد تعرض قاعدة أمريكية في الأردن لهجمات من الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران، أسفرت عن مقتل 3 جنود أمريكيين بحسب القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم".