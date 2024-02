يقام الآن الحفل السنوي المنتظر لعشاق الموسيقى الغناء حول العالم، وهو حفل توزيع جوائز الـ«جرامي - Grammy»، في نسخته الـ66، وذلك في صالة كريبتو دوت كوم أرينا الرياضية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفازت أغنية «شبح في الآلة - Ghost in the Machine»، بجائزة «أفضل أداء بوب ثنائي/مجموعة - Best Pop Duo/Group Performance»، وتعاون في الأغنية كلا من «سزا - SZA» و«فيبي بريدجرز - Phoebe Bridgers».

ونافس على الجائزة أغنيات «ألف ميل - Thousand Miles» والتي يتعاون فيها «مايلي سايرس - Miley Cyrus» و«براندي كارلايل - Brandi Carlile»، وأغنية «قلادة الحلوى - Candy Necklace» والتي يتعاون فيها «لانا دل راي - Lana Del Rey» و«جون باتيست - Jon Batiste»، وأغنية «لم أشعر بالوحدة أبدًا - Never Felt So Alone» والتي يتعاون فيها «لابرينث - Labrinth» و«بيلي إيليش - Billie Eilish»، وأغنية «كارما - Karma» والتي يتعاون فيها «تايلور سويفت - Taylor Swift» و«ايس سبايس - Ice Spice».