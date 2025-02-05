حبس عناصر تشكيل عصابي 4 أيام بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة مركز سمالوط غرب مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، برئاسة اللواء مجدي سالم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقت إخطارًا من اللواء أحمد الحيني مساعده للمرور والحماية، والحماية المدينة، والمشرف على مركز سمالوط، يفيد بتمكن ضباط مركز شرطة سمالوط غرب، بضبط 4 عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز سمالوط غرب.



وبتقنين الإجراءات الأمنية تحت إشراف اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، والعميد محمود الحلواني مأمور المركز، والمقدم أحمد محيي أبو شناف مفتش مباحث المركز.

جرى إعداد الأكمنة اللازمة بحملة مكبرة ترأسها المقدم عبد الرحمن الغزاوي رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط غرب، ومعاونيه النقباء محمد ضيف، وإسلام الدكروري، وعلي السلاموني، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وتم العرض على النيابة العامة بمركز سمالوط، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما شنت وحدة مباحث المركز، حملة أمنية مكبرة استهدفت قرى الظهير الصحراوي، فجر اليوم، لضبط الخارجين عن القانون ولتحقيق السيطرة الأمنية والأمن والأمان للمواطنين.