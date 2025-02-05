كشفت الفنانة ناهد السباعي عن مرورها بـ «وقعات وخبطات» كثيرة في حياتها، وأخرها وفاة والدتها المخرجة ناهد فريد شوقي ومن قبلها والدها ثم شقيقها، مشيرة إلى وفاة والدتها أثناء سفرها لتصوير مسلسل «نقطة سودة» خلال ديسمبر 2023.

ولفتت خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية المذاع عبر شاشة «ON E» إلى وفاة والدتها بعد خمسة أيام من رحيل الفنان أشرف عبد الغفور، مشيرة إلى أن آخر مشهد له في المسلسل كان معها.

وأضافت أن قصة وسيناريو المسلسل تغير بالكامل بعد وفاته، متابعة: «كنت تعبانة جدًا أثناء التصوير، وكنت في لبنان مش عارفة أنزل بسبب الحرب وقتها، ماما كانت تعبانة، ومن وقت ما تعبت وإحنا عزلنا نفسنا خالص».

وأوضحت أنها استقبلت خبر الوفاة من الفنانة مريم الخشت؛ لكنها لم تستوعبه، قائلة: «لم يحدث الانهيار الذي توقعته، الذي حدث لي عند وفاة أخويا وأبويا، كنت هادئة، لكن بعدها كل ما ذهبت إلى مكان فيه ذكريات حلوة أحس أنها ممكن تبسطني أنهار جدًا؛ لكن قت العزاء ولحظة وفاتها أنا كنت مضايقة جدًا لأني مش عارفة أعيط العياط الذي تخيلته».

وأشارت إلى أنها حاولت العودة إلى مصر؛ لكن «الله لم يرد ذلك»، مضيفة: «كنت مضايقة من نفسي لكن أدركت إن ربنا عارف إني مش هستحمل فمنعني؛ لكن أنا عندي قناعة شديدة إنها لسه معايا».