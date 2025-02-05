فيضانات مدمرة في كوينزلاند الأسترالية تودي بحياة شخصين وتشرد المئات

تسببت أمطار موسمية غزيرة في فيضانات عارمة بولاية كوينزلاند الأسترالية، مما أسفر عن مقتل شخصين بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة، التي استمرت لأسبوع، في هطول كميات من المياه تعادل أشهر من الأمطار خلال بضعة أيام، وألحقت دمارا واسعا في بلدات ريفية صغيرة على الساحل الشمالي للولاية.

وعُثر يوم الثلاثاء على جثة امرأة / 82 عاما / في حقل بالقرب من بلدة إنجهام في شمال كوينزلاند. وجاء ذلك بعد وفاة امرأة أخرى / 63 عاما / يوم الأحد، عندما اصطدم قارب إنقاذ كانت تستقله بشجرة وانقلب.

ودفعت الأمطار الغزيرة مئات السكان إلى النزوح من منازلهم، وتسببت في انهيار جسر حيوي، كما عطلت إمدادات مياه الشرب إلى المناطق الأكثر تضررا.

وقال رئيس وزراء الولاية ديفيد كريسافولي إن الساحل الشمالي لكوينزلاند معتاد على العواصف الاستوائية، لكن "حجم الدمار الذي خلفته هذه الأمطار كان مذهلا بكل صراحة".

ولا يزال بضع مئات من الأشخاص في مراكز الإجلاء يوم الثلاثاء مع انحسار الفيضانات، بينما لم يُعرف بعد عدد المنازل التي تعرضت لأضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها.