أمريكا: فرق الطوارئ تجلي أكثر من 70 مريضا وتكافح حريقا في مستشفى بولاية بنسلفانيا

أفادت السلطات باندلاع حريق في مستشفى بشمال شرقي ولاية بنسلفانيا؛ ما أدى إلى إجلاء أكثر من 70 مريضا، وتطلب الأمر الاستعانة بجميع خدمات الطوارئ الطبية المتاحة من المناطق المجاورة.

ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات جراء الحريق الذي اندلع مساء أمس الأربعاء في موقع مستشفى "ليهاي فالي" بمدينة ديكسون سيتي ، الواقعة على بعد نحو 100 ميل (160 كيلومترا) شمال فيلادلفيا.

وأفادت السلطات بوقوع أضرار بسبب الدخان والمياه، إلا أن حجم الأضرار الكامل لم يتضح حتى اليوم الخميس.

وقال مسؤولو الإطفاء إن الحريق اندلع على سطح مبنى قديم كان يُعرف سابقا باسم معهد جراحة العظام "سكرانتون أورثوبيدكس"، ولم يكن داخل المبنى الرئيسي المتصل بالمستشفى.

وقال حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، على منصة إكس إن شرطة الولاية ووكالة إدارة الطوارئ ووزارة الصحة تساعد في إجلاء المرضى وتأمين المنطقة في مستشفى "ليهاي فالي" بمدينة ديكسون سيتي.

وأضاف: "شكرا لكل المسعفين الذين يندفعون نحو الخطر لمساعدة أبناء بنسلفانيا". وتابع: "لوري (زوجته) وأنا نصلي من أجل العاملين والمرضى وعائلاتهم والمجتمع بأسره هذه الليلة".