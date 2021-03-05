الزراعة توافق على تصدير كتاكيت بياض وبيض مائدة إلى غانا وليبيا

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن الموافقة على تصدير كتاكيت بياض وبيض مائدة إلى غانا وليبيا.



كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد تلقى تقريرا من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالموافقة على تصدير 20 ألف كتكوت إلى غانا، بالإضافة إلى 6 ملايين بيضة مائدة إلى ليبيا، مع مراعاة كافة الإجراءات المحجرية اللازمة، من خلال فتح آفاق وفرص تصديرية جديدة للكتاكيت البياضة وبيض المائدة, الأمر الذي يؤكد تقدم الصناعة في مجال الإنتاج الداجني، والثقة في القدرات والخبرات المصرية, وتوفير المناخ الصحي والبيئى المناسب لإنتاج داجنى متميز وأمن، وخاصة بوجود بعض طلبات التصدير الأخرى.



من جانبه، أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن إنتاج مصر من بيض المائدة خلال عام 2020 بلغ حوالي 13 مليار بيضة، ولدينا الاكتفاء الذاتي.



وقال الصياد إنه تم اعتماد مصر من ضمن الدول التي تعتمد المنشآت المعزولة، طبقا لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE"، وتم تسجيل 14 منشأة إنتاج داجنى معزولة، وجاري الآن دراسة 24 منشأة أخرى للتسجيل ضمن المنشأت المعزولة، وقد تقدم العديد من المنشأت الداجنة للتسجيل كمنشأت معزولة مما يسهل التصدير من خلالها.



وأضاف أن وزارة الزراعة اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة إلى تنمية وزيادة إنتاجنا الداجني والمتمثلة في تبسيط إجراءات تراخيص كافة مشروعات وأنشطة الثروة الداجنة، مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة، مما يعمل على رفع كفاءة المنشأة وزيادة معدلات أداء الطيور داخلها.



كما تم توقيع البروتوكولات مع البنوك الممولة من أجل توفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لأصحاب مزارع الدواجن لرفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، وما له من آثار مترتبة على زيادة الإنتاج وتقليل نفقات وتكلفة الإنتاج وزيادة العائد الاقتصادي.



بدوره، قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إن الوزارة تفتح آفاقا جديدة للاستثمار الداجني في الظهير الصحراوي بتخصيص 9 مواقع، 4 في محافظة قنا، و2 في الأقصر، و2 فى الوادي الجديد، و1 في شمال سيناء، وجارى تسجيل 13 موقع أخرين تابعين للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.



وأضاف أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يناشد مربى الدواجن الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة التى تقدمها الدولة والوزارة لتطوير ورفع كفاءة العنابر وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق ضمن مبادرة البنك المركزى بفائدة بسيطة 5% وتوفير كافة أوجه الدعم اللوجيستى والفني في هذا الشأن، وذلك من خلال التقدم إلكترونيا عبر أرقام واتساب القطاع(01558626681- 01558626682).