آلاف يتظاهرون مجددا في عدة مدن ألمانية احتجاجا على حرب أوكرانيا

تظاهر آلاف الأشخاص مجددا في عدة مدن ألمانية اليوم السبت احتجاجا على الحرب الروسية وللمطالبة بإحلال السلام في أوكرانيا.

وجاب العديد من المتظاهرين قلب مدينة هامبورج شمالي ألمانيا للبعث بإشارة تضامن مع أوكرانيا، وشارك في المظاهرة أشخاص من أجيال مختلفة وكذلك أطفال وعائلات، وحمل الكثير منهم أعلام أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها عبارات مثل "أوقفوا بوتين، أوقفوا الحرب" و"اصنعوا السلام"، وكانت الشرطة قدرت عدد المشاركين بنحو 50 ألف شخص، ولم يصدر تقدير بعد للعدد الذي وصل إليه المشاركون بعد ظهر اليوم.

وفي ميونخ جنوبي ألمانيا، شكل نحو 2000 شخص سلسلة بشرية تربط بين القنصلية الأوكرانية والقنصلية الروسية للمطالبة بوقف الحرب، وطالب بعض المتظاهرين بتقديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمحكمة الجزاء الدولية في لاهاي.

وفي مدينة أوسنابروك غربي ألمانيا، أقام العديد من الأشخاص صلوات سلام ونظموا مظاهرة للتعبير عن معارضتهم للحرب في أوكرانيا. وشهدت مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا مظاهرة تمت تحت شعار "معا ضد العدوان الروسي"، ومن المنتظر أن تشهد المدينة مسيرة سلام في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم.

وكانت الأيام الماضية شهدت مظاهرات في العديد من الأماكن في كل أنحاء ألمانيا ضد الحرب الروسية على أوكرانيا.