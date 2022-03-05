قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، إن القوات المسلحة تسيطر على كل الاتجاهات ويحاربون من وصفه بـ"العدو" - في إشارة إلى القوات الروسية - في خاركيف، ويدافعون عن كييف.

وأضاف في كلمة له، اليوم السبت، أن قواته تلحق بـ"العدو" (الروسي) خسائر لم يرها من قبل حتى في كوابيسه، مؤكّدًا أن الجيش الروسي لم يستطع تحقيق أهدافه لكن خسر 10 آلاف جندي.

وأوضح أن القيادة الروسية لم تشرح لقواتها سبب وجودها في أوكرانيا ولماذا يحاربون، مؤكّدًا أن روسيا كان بإمكانها منح مواطنيها شيئًا آخر غير الحرب.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط مخاوف من بلوغ الأمر إلى حرب المدن، ما ينذر بارتفاعات كبيرة في أعداد الضحايا.

فيما عقد مجلس الأمن أمس الجمعة، جلسة طارئة في أعقاب حريق اندلع بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية من القتال، ما هدّد بكارثة نووية، وسط تبادل اتهامات بين كييف وموسكو للمسؤولية.