تامر الكوراني نقيبا لمهندسي الغربية

أسفرت نتيجة انتخابات نقابة المهندسين بالغربية، التي عقدت في المقر الرئيسي بطنطا ومقر نادي المهندسين بالمحلة، عن فوز الدكتور مهندس تامر الكوراني، بمنصب نقيب المهندسين بالغربية، بعد منافسة شرسة وقوية، وشهدت الانتخابات إقبالا متوسطا طوال اليوم.

وشهدت الانتخابات توافد الكثير من أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم قبل الغلق مباشرة، لاختيار نقيب عام للنقابة الرئيسية، وانتخاب 11 عضوا مكملا للنقابة، بالإضافة لانتخاب رئيس للنقابة الفرعية بالغربية، حيث أجريت اليوم، انتخابات جولة الإعادة على مقعد النقيب، بين المهندسة أماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، التي حصلت على 1013 صوتا في الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة الماضي، ضمن قائمة "نبض المهندسين"، والدكتور مهندس تامر الكوراني أمين عام النقابة الفرعية، الذي حصل على 746 صوتا، والذي استطاع أن يحسم المعركة لصالحه في جولة الإعادة، بفارق نحو 75 صوتا.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين بالغربية نحو 43 ألف لهم حق التصويت، في 11 لجنة بمقر النقابة بطنطا، و7 لجان بمقر نادي المهندسين بالمحلة، وأجريت الانتخابات وسط إجراءات أمنية واحترازية.

وكانت قائمة "نبض المهندسين"، قد فازت بجميع مقاعد العضوية والشُعب الـ7 خلال الجولة الأولى من انتخابات النقابة، التي أجريت الجمعة الماضي.