الأهلي يرفع شعار «لا بديل عن الفوز» أمام المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

يرفع الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، شعار "لا بديل عن الفوز"، عندما يستضيف نظيره المريخ السوداني، في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعبه بالسلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويبحث الأهلي عن الفوز من أجل الابتعاد عن الحسابات المعقدة وتأمين فرصته في التأهل للدور المقبل، عقب التعادل في اللقاء الأول أمام الهلال السوداني، على ملعبه، ومن ثم الخسارة أمام صن داونز على ستاد القاهرة الدولي بهدف دون رد.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى بدوري الأبطال، برصيد نقطة واحدة، بينما يأتي المريخ في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، خلف صن داونز صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط، بينما يتذيل الهلال الترتيب بـ نقطة.

ويدخل لاعبو الأهلي مباراة اليوم، بمعنويات مرتفعة عقب الفوز برباعية أمام فاركو محليا في لقاء شهد تألق العديد من اللاعبين أمثال محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة، وعودة الثقة لهما مرة أخرى.

ويسعى الأهلي لمواصلة هيمنته على المريخ السوداني الذي سبق وأن فاز عليه في 6 مباريات بدوري الأبطال، بينما خسر لقاء وحيد بالبطولة العربية وتعادلا الفريقين في لقاءين بـ بطولة إفريقيا لأبطال الكؤوس.

ويدخل فريق الأهلي المباراة، بدعم كامل من مجلس الإدارة، بعدما عقد محمود الخطيب، رئيس الأهلي، جلسة مع الفريق في ملعب "مختار التتش"، من أجل مساندتهم وحثهم على بذل أقصى ما لديهم لتحقيق الفوز وتخطي عقبة المريخ لإسعاد الجماهير، مؤكدًا لهم على الثقة الكاملة في قدراتهم على تخطي الموقف الصعب.

ومن جانبه، وصف محمد الشناوي، قائد الأهلي، لقاء اليوم، في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، بـ «المصيرية» وذلك لأهمية اللقاء بالنسبة للأحمر الذي يبحث عن بطاقة التأهل للدور المقبل، من أجل مواصلة حملة الدفاع عن اللقب.

وحشد الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، نجوم الأهلي بـ قائمة الفريق لمواجهة اليوم، من أجل تأمين خروج الشياطين الحمر بـ الثلاث نقاط من المباراة، من أجل مواصلة مشوار البطولة، والتي ضمت 21 لاعبا، وهم: (محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير في حراسة المرمى. خط الدفاع: رامي ربيعة، محمود وحيد، علي معلول، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، محمد هاني. في الوسط: طاهر محمد طاهر، لويس ميكيسوني، أحمد عبد القادر، حمدي فتحي، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، محمد محمود، بيرسي تا وفي الهجوم: حسام حسن، محمد شريف).

ويدرك الجهاز الفني للأهلي، بصعوبة مباراة اليوم، والتي تمثل عنق الزجاجة، فالفوز يعنى تصحيح المسار قبل بداية مرحلة الإياب بدور المجموعات، والخروج لمواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا، بينما تزيد أي نتيجة سلبية من صعوبة مهمة حامل اللقب.

ويعول موسيماني، في مباراة اليوم، على عودة نجم الفريق بيرسي تاو، لمستواه مرة أخرى من أجل صناعة الفارق، بجانب استعادة محمد شريف الحث التهديفي، بجانب مواصلة تألق الثلاثي الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج، وعودة الثلاثي محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة ومحمد هاني لمستواه المعهود.

في الوقت الذي يفتقد الفريق، لخدمات الثلاثي في خط الدفاع، بدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف.

في المقابل يبحث نادي المريخ، عن الفوز أمام الأهلي، من أجل قطع شوط كبير نحو نيل بطاقة التأهل للدور المقبل، متسلحا بدعم إدارة الفريق السوداني، والتي حرصت على تحفيز اللاعبين بمكافآت ضخمة بـ الدولار حال التغلب على الشياطين الحمر.