روسيا: مستعدون للمشاركة في اتفاقية تصدير الحبوب إذا نفذتها جميع الأطراف دون انحياز

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، استعداد روسيا للمشاركة في صفقة الحبوب إذا نفذتها جميع أطرافها.

وقالت زاخاروفا في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "إذا كانت هذه الاتفاقية التي لها التزامات على الطرفين وليس على أحدهما فقط، وإذا كانت هذه الاتفاقية متساوية فقد طبقنا دائمًا الجزء الخاص بنا من جميع الاتفاقيات وسننفذها".

وتابعت قائلة "إذا كانت سنة أخرى مزدوجة التعامل وإذا كانت محاولة أخرى للتركيز على ما يريدون ونسيان كل البقية، وقد رأينا مثل هذه الأمثلة حتى في ظل صفقة الغذاء، فعندئذ روسيا آسفة".

تم التوقيع على حزمة من الوثائق الموجهة لحل مشكلة إمدادات الغذاء والأسمدة في الأسواق العالمية في 22 يوليو 2022 في إسطنبول لمدة 120 يومًا.

ونص اتفاق بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة على إنشاء مركز تنسيق رباعي الجوانب لتفتيش السفن التي تحمل الحبوب لمنع تهريب الأسلحة وتجنب الاستفزازات.

إلى جانب ذلك، وقعت روسيا والأمم المتحدة مذكرة تتوخى أن تتخذ الأمم المتحدة خطوات لرفع القيود المختلفة على صادرات المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية في السوق العالمية.

وتم تمديد صفقة الحبوب من 120 يومًا أخرى في نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن تنتهي 18 مارس الجاري.