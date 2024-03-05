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باريس: بدء محاكمة المخرج الفرنسي البولندي بولانسكي في قضية تشهير اليوم

المخرج الفرنسي البولندي بولانسكي
المخرج الفرنسي البولندي بولانسكي
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 9:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 9:25 ص

من المقرر أن يمثل المخرج الفرنسي البولندي رومان بولانسكي للمحاكمة في باريس، اليوم الثلاثاء، بتهمة التشهير.

وتركز قضية المخرج "90 عاما" على مزاعم بالاعتداء الجنسي وجهتها له الممثلة البريطانية شارلوت لويس، ومقابلة أجراها المخرج مع مجلة باري ماتش في نهاية عام 2019.

وتتهم لويس، المخرج بولانسكي بالاعتداء الجنسي عليها في ثمانينيات القرن العشرين عندما كانت تبلغ من العمر16 عاما.

ورفض بولانسكي هذه المزاعم، وأصر على موقفه بقوة في مقابلة مع مجلة "باري ماتش" الفرنسية.

ونقل عنه قوله: "الصفة الأساسية للكذاب الجيد هي ذاكرة ممتازة.. إن شارلوت لويس مدرجة دائما على قائمة من يوجهون لي اتهامات،  دون الإشارة مطلقا إلى هذه التناقضات".

ومن المتوقع أن تحضر لويس بداية المحاكمة، ولكن ليس من المرجح أن يمثل بولانسكي شخصيا في البداية.

وألقي القبض على بولانسكي في عام 1977، على خلفية مزاعم بأنه اغتصب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما، لكنه فر من الولايات المتحدة إلى أوروبا بعد أن بدا أن القاضي سيرفض صفقة الإقرار بالذنب.

وأعقب ذلك مزاعم أخرى ضده، ولكنه دفع دائما ببراءته.

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