الفلبين: سفن صينية اصطدمت بسفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني

قال مسئولون فلبينيون، اليوم الثلاثاء، إن سفن صينية اصطدمت بسفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني، وأطلقت المياه على قارب مدني في محاولة لعرقلة مهمة لجلب الإمدادات للجنود المتمركزين في مياه ضحلة في منطقة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها.



وقال جاي تاريلا المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني بشأن قضايا بحر الصين الجنوبي إن الحادث نجم عن "مناورات خطيرة وأنشطة عرقلة تقوم بها سفن خفر السواحل الصينية" مما نجم عن "ضرر هيكلي طفيف" لسفينة بي ار بي سيندانجان الفلببينية.



كما أطلقت سفينة صينية مدافع المياه على قارب اونيزاه ماي 4 المدني، وفقا لما قاله روي فينسيت ترينداد المتحدث باسم البحرية الفلبينية.



وقال ترينداد إن البحرية تنتظر المستجدات بشأن الضرر الذي لحق بالقارب المدني، في حين قال محلل أمني يراقب المهمة إنه تلقى تقارير غير رسمية بوقوع إصابات في الحادث.